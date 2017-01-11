Жителей и гостей Владивостока приглашают на каток на Санаторной

Цены остаются здесь прежними

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Каток, расположенный в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной, приглашает жителей и гостей приморской столицы покататься на коньках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ежедневно с 10 до 20 часов гостей ждёт отличный лёд, хорошая музыка и горячий чай. Здесь также есть теплые раздевалки, прокат коньков и их заточка. Взять коньки в прокат можно как для совсем маленьких посетителей, так и для взрослых. В прокате представлен весь размерный ряд коньков различных типов.

Стоит отметить, что каток в парке Лазо многие годы пользуется большой популярностью у горожан и гостей Владивостока. Здесь всегда с самого раннего утра и до позднего вечера можно увидеть любителей данного вида зимнего отдыха.

Кстати, цены остаются здесь прежними: взрослым день катания обойдется в 150 рублей, детям до 10 лет и пенсионерам - 50 рублей.