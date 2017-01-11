Жилой частный дом сгорел в Приморье

Причина возгорания устанавливается

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Утром 10 января, в 10.55 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийск поступило сообщение о том, что в переулке Береговой произошёл пожар в частном жилом доме,

Прибыв по указанному адресу, брандмейстеры провели разведку и приступили к тушению пламени. Пламенем были охвачены дома и крыша гаража. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение применить 3 звена газодымозащитной службы.

В 11.16 возгорание было локализовано, в 14.00 – полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. В тушении было задействовано 29 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате произошедшего никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены.