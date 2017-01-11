Жилой частный дом сгорел в Приморье 13:39, 11 января Жилой частный дом сгорел в Приморье
Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме 13:16, 11 января Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме
Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома 13:12, 11 января Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома
Новостная лента
Январь, 11 среда
13:50
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
13:50
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
13:50
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
13:50
Жителей и гостей Владивостока приглашают на каток на Санаторной Фото
13:39
Жилой частный дом сгорел в Приморье
13:28
Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые
13:16
Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме
13:12
Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома
13:05
Магаданские спасатели эвакуировали мужчину с судна
13:04
Журналистское расследование: В чем обвиняют главу Дальнегорска Игоря Сахуту?
12:54
Приморец обманным путем получил субсидию в размере 300 тысяч рублей
12:43
Ученые узнали причины преждевременных родов
12:42
Экс-гендиректор Спасского арматурного завода предстанет перед судом
12:35
Грызунов обнаружили в популярном супермаркете Владивостока
12:24
Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходится на Россию
12:10
Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении Видео
11:59
Ученые: Аппендикс повышает иммунитет
11:57
В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом
11:53
Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива
11:42
Апокалипсиса не произошло: крупный астероид пролетел мимо Земли в выходные
11:35
На Сахалине ожидают сход лавин
11:31
Студентка ДВФУ: Мы работали даже ночью! Фото
11:24
На Камчатке снова проснулся вулкан
11:22
В ДТП на Сахалине разбились грузовики и машина скорой помощи
11:18
ТОФ готовится к приемке нового корвета
11:13
На Камчатке произошло землетрясение
11:12
Во Владивостоке за сутки оштрафовали 23 водителя такси Эксклюзив
11:02
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию показал владивостокцам масштабное ледовое шоу Видео
10:54
ГИБДД: Сбитая на пешеходном переходе во Владивостоке девочка была госпитализирована
10:42
15 пожаров произошло в Приморье
10:31
Ди Каприо приглашен на ВЭФ-2017
10:29
Как правильно гадать: советы новичкам
10:20
В Республике Корея массово уничтожают птицу из-за гриппа
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4063 (2) от 11 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Четвертая дочка в семье Мариинских
На хоккейных коробках идет борьба за кубок главы Владивостока
Президент Филиппин ждет ТОФ в гости. В любое время
Новый год начинается с мальчишек
Памяти Галины Островской
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме

Горели крыша и второй этаж жилого помещения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Н пульт пожарно-спасательной службы города Владивостоке поступил телефонный звонок о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю. Звонивший сообщил, о том, что на улице Подгорная, горит двухэтажный частный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 10 января в 20 часов 32 минуты. Прибыв к месту происшествия спустя 9 минут, пожарные приступили к тушению. Горели крыша и второй этаж жилого помещения.

К девяти часам вечера пожар был локализован, а спустя еще два с половиной часа – полностью ликвидирован. 

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома
13:12, 11 января 2017 Житель Владивостока зарезал приятеля при пьяной ссоре и оставил труп дома

Подозреваемый задержан

Экс-гендиректор Спасского арматурного завода предстанет перед судом
12:42, 11 января 2017 Экс-гендиректор Спасского арматурного завода предстанет перед судом

Расследование завершено

В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом
11:57, 11 января 2017 В пригороде Владивостока найден гроб со скелетом

Проводится проверка

Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива
11:53, 11 января 2017 Очередной автомобиль чуть не ушел под лед на акватории Амурского залива

Неравнодушные рыбаки кинулись на помощь

На Сахалине ожидают сход лавин
11:35, 11 января 2017 На Сахалине ожидают сход лавин

На случай происшествия уже создана специальная группа

На Камчатке снова проснулся вулкан
11:24, 11 января 2017 На Камчатке снова проснулся вулкан

Зарегистрирован выброс пепла

В ДТП на Сахалине разбились грузовики и машина скорой помощи
11:22, 11 января 2017 В ДТП на Сахалине разбились грузовики и машина скорой помощи

Один из автомобилей загорелся