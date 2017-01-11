Огнеборцы Владивостока ликвидировали пожар в частном двухэтажном доме

Горели крыша и второй этаж жилого помещения

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Н пульт пожарно-спасательной службы города Владивостоке поступил телефонный звонок о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю. Звонивший сообщил, о том, что на улице Подгорная, горит двухэтажный частный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 10 января в 20 часов 32 минуты. Прибыв к месту происшествия спустя 9 минут, пожарные приступили к тушению. Горели крыша и второй этаж жилого помещения.

К девяти часам вечера пожар был локализован, а спустя еще два с половиной часа – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.