Экс-гендиректор Спасского арматурного завода предстанет перед судом

Расследование завершено

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Бывший генеральный директор ЗАО «Спасский арматурный завод» обвиняется в невыплате заработной плате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с ноября 2014 по февраль 2015 года обвиняемый, несмотря на наличие денежных средств на счетах организации не выплатил заработную плату почти 50 работникам предприятия. Долг перед сотрудниками составил более 7 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В настоящее время дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.