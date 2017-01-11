Магаданские спасатели эвакуировали мужчину с судна

Специалисты оказали ему медицинскую помощь

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области поступила информация о том, что требуется помощь в экстренной эвакуации по состоянию здоровья мужчины, который находится на судне в 215 км южнее города Магадан, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

10 января в 12 часов 20 минут вертолёт Ми-8 Магаданского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел с аэропорта поселка Сокол. Спустя три часа воздушным судном больной в сопровождении медиков прибыл на вертолётную площадку в 13 км от города Магадана.

В 17 часов 45 минут бригадами скорой помощи пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу и поместили в отделении кардиологии. За время полёта состояние здоровья не ухудшилось.

Всего в санитарной эвакуации привлекалось 11 человек и 2 единицы техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 1 единица техники.