Приморец обманным путем получил субсидию в размере 300 тысяч рублей

На имущество фигуранта наложен арест

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя районного центра в совершении хищения денежных средств при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

47-летний глава фермерского хозяйства принял участие в муниципальной программе "Развитие сельских территорий Ханкайского района на 2014-2018 годы". Обвиняемый обратился в администрацию с заявлением о предоставлении субсидии предпринимателю, производящему и реализующему сельскохозяйственные товары. Путем обмана он получил документы о праве собственности на трактор МТЗ-82, который на самом деле не приобретал. Злоумышленнику была предоставлена субсидия в размере 300 тысяч рублей. Затем он предоставил потерпевшей стороне не соответствующий действительности отчет "О целевом использовании субсидии", приложив к нему фиктивные документы. Полученные денежные средства обвиняемый потратил по своему усмотрению.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество при получении выплат).

Производство следственных действий окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с выплатой денежного штрафа.

В ходе следствия приняты меры к возмещению ущерба - наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела.