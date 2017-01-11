Лечение бесплодия негативно сказывается на психике, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что лечение бесплодия негативно сказывается на психическом состоянии женщины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что девушки и мужчины, которые проходят курс лечения от бесплодия, часто страдают от депрессий и тревожности.

В эксперименте принимали участие несколько сотен человек обоих полов, которые лечились от бесплодия. Результат показал, что долгосрочное лечение портит психику человека.

Как отмечают ученые, дамы чаще страдают от депрессии, а вот мужчины – от тревожности.