Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые

О своих предпочтениях многие рассказывают лишь спустя время

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Канадские ученые в ходе исследования выяснили, что женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили о тайных желаниях в постели представительниц слабого пола. Результат показал, что многие женщины стесняются своих желаний. И только спустя время она может рассказать о них.

Однако есть и те дамы, которые не стесняются своих желаний и озвучивают их уже на первом свидании.

По словам ученых, молчать о своих предпочтениях и желаниях не следует, так как из-за этого в отношениях могут возникнуть серьезные проблемы.