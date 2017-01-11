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Ученые: Аппендикс повышает иммунитет

Исследование международной группы ученых
Фото: pishchevarenie.ru Фото: pishchevarenie.ru
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Международная группа ученых подтвердила, что аппендикс может выполнять иммунную функцию - на это указывает его эволюция. Результаты работы опубликованы в журнале Comptes Rendus Palevol, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Аппендикс, или червеобразный отросток, представляет собой придаток слепой кишки. Из-за низкой представленности у современных животных (он есть, например, у человека и кроликов) аппендикс рассматривается как рудиментарный орган, функции которого изучены недостаточно. По одной из гипотез, червеобразный отросток является «фермой» для полезных микроорганизмов.

С точки зрения эволюции, архитектура иммунной системы тесно связана с образом жизни вида. Так, у животных, которые живут группами, она должна быть более развита, поскольку риск инфицирования в их случае выше, а ресурсы для восстановления, напротив, ограничены. Причем до сих пор сопоставление образа жизни и наличия аппендикса у разных видов на большой выборке не проводилось.

Чтобы восполнить пробел, ученые из Университета Мидуэстерна и других учреждений изучили данные о строении кишечника у 533 видов млекопитающих. Виды, обладающие аппендиксом, в том числе щеткохвоста (Trichosurus vulpecula), канадского бобра (Castor canadensis) и других - всего 30 видов, - они сравнили по 31 критерию, например ареалу обитания, рациону, форме кишечника.

Морфология слепой кишки (аппендикс выделен синим цветом) у разных видов. / © Heather F. Smith et al., Comptes Rendus Palevol, 2017

Результаты показали, что наличие аппендикса у вида коррелирует со скоплением лимфоидной ткани, которая является частью иммунной системы, и в значительной степени с морфологией слепой кишки (сужающейся или спиралевидной). При этом у видов, у которых на определенном эволюционном этапе появлялся аппендикс, он не исчезал, но продолжал развиваться, что указывает на адаптивную функцию.

По мнению авторов, это подтверждает гипотезу об иммунном назначении аппендикса. Лимфоидная ткань, выстилающая слизистую червеобразного отростка входит в состав периферических отделов иммунной системы. Особенно актуальным орган является для социальных травоядных животных: его микробиот помогает переваривать целлюлозу и бороться с инфекциями.

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