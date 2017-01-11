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Апокалипсиса не произошло: крупный астероид пролетел мимо Земли в выходные

Расстояние, на которое небесное тело приблизилось к нашей планете, равно половине расстояния до Луны
Фото: poliksal.ru Фото: poliksal.ru
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Астероид, получивший название 2017 AG13, прошел мимо нашей планеты в пределах половины расстояния от Луны до Земли - и это событие осталось почти что незамеченным людьми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Как пишет издание Business Insider, небесное тело 2017 AG13 было обнаружено только лишь в минувшую субботу усилиями астрономов из Аризонского университета.

Размеры астероида варьировались от 15 до 34 метров, он двигался со скоростью 16 км/с. Астероид прошел мимо Земли в пределах половины расстояния от Луны до Земли.

«Он двигался очень быстро и совсем неподалеку от нас», – отметил астроном Эрик Фелдман. – На самом деле он пересек орбиту двух планет – Венеры и Земли».

Что бы произошло, если бы астероид все же вошел в атмосферу нашей планеты? По расчетам специалистов из Университета Пердью, в случае столкновения с Землей астероид вызвал бы взрыв, который в несколько раз превышал бы по мощности взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Однако если бы он взорвался на расстоянии около 16 км от Земли, серьезных разрушений удалось бы избежать. Как отмечают эксперты из Пердью, подобные столкновения случаются раз в 150 лет.

Портал Slooh, организующий трансляции различных астрономических явлений, сообщил, что астероид 2017 AG13 по размерам был примерно такой же, как упавший в 2013 году в Челябинске метеорит.

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