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Ученые узнали причины преждевременных родов

Специалисты изучили плод в утробе матери
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что о рождении недоношенного малыша можно узнать еще во время беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты в ходе исследования изучили плод в утробе с помощью МРТ и выяснили, что 11% новорожденных появляются на свет с дефицитом массы тела и раньше срока.

Оказывается, что причиной недоношенности становятся патологические изменения при развитии мозга плода в утробе матери, что и заставляет малышей появляться на свет раньше положенного срока.

По словам специалистов, недоношенные дети в будущем могут страдать задержкой речи из-за внутриутробной патологии мозга.

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