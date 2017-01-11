Ученые узнали причины преждевременных родов

Специалисты изучили плод в утробе матери

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что о рождении недоношенного малыша можно узнать еще во время беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты в ходе исследования изучили плод в утробе с помощью МРТ и выяснили, что 11% новорожденных появляются на свет с дефицитом массы тела и раньше срока.

Оказывается, что причиной недоношенности становятся патологические изменения при развитии мозга плода в утробе матери, что и заставляет малышей появляться на свет раньше положенного срока.

По словам специалистов, недоношенные дети в будущем могут страдать задержкой речи из-за внутриутробной патологии мозга.