Студентка ДВФУ: Мы работали даже ночью!

Одна из победителей международного конкурса скульптур из снега в Харбине поделилась впечатлениями

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Одна из победителей IX международного ежегодного конкурса скульптур из снега в Харбине, студентка 1 курса факультета «Дизайн архитектурной среды» Дальневосточного федерального университета Александра Черных, вернувшись с победой во Владивосток, поделилась впечатлениями с РИА VladNews.

- В конкурсе принимали участие команды из США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы. Было нелегко. Из прессованного куба снега размером 3 на 3,5 метра нужно было создать скульптуру. Права на ошибку не было – она должна быть монолитной. К фестивалю готовились несколько месяцев, в итоге наша скульптура представляла собой Жар-птицу, конька-горбунка и Иванушку верхом на нем. В руках у Иванушки – перья Жар-птицы. Работа очень кропотливая, трех суток нам было мало. Работали даже ночью. В Харбине мороз минус 30 и сухо. Но мы приехали побеждать. Китайская сторона принимала нас очень хорошо. Ощущения, что находишься в другой стране не было вовсе, нас очень хорошо принимали, мы чувствовали себя, как дома. Были предусмотрены культурная и экскурсионная программа.

Как ранее сообщало РИА VladNews, созданная студентами ДВФУ трехметровая «Жар-птица» признана лучшей среди фигур 55 команд со всего мира. Студенты ДВФУ ежегодно принимают участие в фестивале с 2012 года, и неоднократно становились призерами. В создании снежных фигур они традиционно придерживаются тематики русского фольклора — в разное время изображали Лукоморье, Змея Горыныча, русских медведей.