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Общество

ТОФ готовится к приемке нового корвета

«Совершенный» прикроет Приморье
Фото: sdelanounas.ru Фото: sdelanounas.ru
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Корабль ближней морской зоны действий корвет «Совершенный» войдет в состав сил Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов ТОФ по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе, в других областях.

Корвет проекта 20380 — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета более 100 м, водоизмещение 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в 4 тыс. миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса «Уран» и зенитного ракетного комплекса «Редут», торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.

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