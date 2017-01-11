Во Владивостоке за сутки оштрафовали 23 водителя такси

Наказаны также 11 водителей автобусов

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за вторник оштрафовали 23 водителей такси и 11 водителей автобусов; операция "Перевозчик" продолжается, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в городе было зарегистрировано 261 нарушение ПДД, из которых 4 - это пьяная езда, 12 - не пристегивание детей, 34 - не предоставление преимущества пешеходам. Также составлено 18 протоколов по тонировке, 8 - по нарушению правил парковки. На стоянку временного задержания доставлен 1 автомобиль.

Зарегистрировано 61 нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

За сутки в 56 случаях нарушения Правил дорожного движения гражданами привело к авариям. Зарегистрировано 32 ДТП с материальным ущербом, составлено 7 европротоколов. В одном из ДТП пострадала 15-летняя девочка-подросток.