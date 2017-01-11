На Сахалине ожидают сход лавин

На случай происшествия уже создана специальная группа

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

На территории Смирныховского городского округа, Сахалинская область, лавиноопасно, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

В Сахалинской области в зону возможного схода лавин попадает 1 участок автодороги общей протяженностью 2690 м. Для ликвидации последствий схода снежных лавин создана группировка сил и средств, состоящая из 10 человек и 5 единиц техники.

Угрозы схода лавин на объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет. Население оповещено по местным СМИ.

Также сохраняется риск схода одиночных лавин по высокогорным районам Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей.

Дальневосточный региональный центр МЧС России рекомендует жителям и гостям региона временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов в горные районы местности. Туристам и спортсменам необходимо ограничить выход в горы, на туристические маршруты и предпринять меры для личной безопасности.