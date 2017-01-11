ГИБДД: Сбитая на пешеходном переходе во Владивостоке девочка была госпитализирована

Школьница получила травмы головы

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП на Океанском проспекте во Владивостоке, в котором на "зебре" в районе дома №69 был сбит пешеход: как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, пострадавшая - это 15-летняя школьница, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Она госпитализирована в Тысячекоечную больницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени.

Установлено, что автомобиль марки Nissan Juke под управлением 45-летней женщины двигался со стороны Комсомольской в сторону Алеутской. Авария произошла около 14:30. Автоледи была трезва.