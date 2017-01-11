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15 пожаров произошло в Приморье

На территории Дальнего Востока ликвидировано 38 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

В период с 10 по 11 января в Приморье произошло 15 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России. На территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 38 пожаров, из них в жилом секторе – 27. 

За прошедшие сутки в регионе на пожарах спасено 3 человека.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 480 человек и 130 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.

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