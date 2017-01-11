Как правильно гадать: советы новичкам

Подглядываем будущее, исполняем мечты

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Старый Новый год – время сделать то, что в суете предновогодних праздников не успели. В том числе и погадать.

На Руси считалось, что именно в эти дни – вплоть до Крещения Господня, когда граница между старым и новым стирается, на землю приходят души умерших и открываются небесные врата, сквозь которые можно одним глазком заглянуть в будущее. И на что бы ни был направлен заговор, он будет сильнее, чем в любой другой момент года, а гадания – самыми правдивыми.

Ибо в период смены годового цикла сменяются не только цифры календаря, но и происходит вечное обновление и перерождение всего сущего.

– Позаботьтесь о том, чтобы долги были розданы. Попросите прощения у тех, кого обидели, выбросьте из дома треснувшую посуду, избавьтесь от предметов, напоминающих о неудачах минувшего года. Если у вас есть одежда, которая еще в хорошем состоянии, но вам уже не нужна, не выбрасывайте ее, а отдайте бедным, угостите их чем-нибудь вкусным – в следующем году вам все вернется сторицей, – уверяет экстрасенс из Владивостока Элина.

Вот-вот, о чем мы и говорили: старый Новый год – это наше спасение. Ведь явно же мы что-то не успели сделать до 31 декабря.

Не спугни суженого воплями

Те, кому часто снятся сны, а особенно вещие, могут попробовать такое гадание: на старый Новый год первый кусок с праздничного стола положите под кровать. Как уверяет Элина, во сне вы увидите своего суженого (или суженую – да, да, для некоторых мужчин это тоже вопрос актуальный).

Чтобы привлечь любимого человека, есть такой ритуал: возьмите хрустальный бокал, наполните его наполовину водой и поставьте в него розу. Поместите бокал на подоконник так, чтобы на него падал лунный свет. С 12 ночи ни с кем не разговаривайте. Перед сном поставьте бокал с розой в изголовье кровати и ложитесь спать. Утром также молча просыпаетесь, убираете стакан со всем содержимым в пакет, выходите из дома, переходите дорогу и оставляете этот пакет там. Уходите не оглядываясь.

Часто случается так, что во время исполнения обряда могут вмешаться мистические силы. Бывало, говорит Элина, что у девушек наутро падал шкаф или начинали драться собаки, которые много лет мирно сосуществовали друг с другом… Все, казалось бы, вынуждает гадающего человека произнести от испуга какие-то звуки или слова и сорвать процесс гадания.

Еще один ритуал, который может быть совершен в Святки: он не потребует много времени, но предскажет исход ваших отношений с интересующим молодым человеком. Налейте в стакан (или другую более-менее приемлемую емкость) воды и бросьте щепотку соли и щепотку сахара. Перемешайте и опустите три-четыре волосинки любимого мужчины (придется об этом позаботиться заранее) и столько же своих. Волоски соединились – к совместному будущему, разошлись – к измене, разрыву отношений.

– Лейтмотив наступившего года – любовь и деньги, так что все гадания и обряды будут в тему, – продолжает Элина. – Сейчас много девушек, которые не могут устроить личную жизнь. Не секрет, что в России мужчин меньше, чем женщин, поэтому за обустройство личной жизни идет настоящая война. А на войне, как говорится, все средства хороши (но не забывайте, что все может вернуться к вам. – Прим. авт.), и помощь белой магии не будет лишней. Одна моя клиентка долго не могла устроить личное счастье, но некоторые обряды помогли ей познакомиться с мужчиной. Правда, после этого она пропала из моего поля зрения на несколько лет. Но буквально две недели назад, заходя в салон, увидела свою давнюю клиентку. Спрашиваю: «Лена, ты что здесь делаешь? Опять что-то не ладится?». По ее словам, после проведенных обрядов она познакомилась в соцсетях с иностранцем и уехала жить в Лондон. Во Владивосток приехала проведать родных, решила и меня навестить, рассказать свою невероятную историю. Впрочем, не такую уж и невероятную. Чудеса случаются гораздо чаще, чем вы думаете.

Недавний пример еще одной моей пациентки – очередное тому подтверждение. Десять лет назад от нее ушел муж. Причем внезапно и, казалось бы, без причины. Правда, перед этим он начал ругаться со своей женой, устраивал скандалы на пустом месте, а потом собрал вещички и был таков. Оказалось – пятки его сверкали в сторону любовницы, которая у него недавно появилась. Моя клиентка попереживала, поплакала, да и отпустила ситуацию. Кстати, несмотря на предательство и уже прошедшие после этого годы, она о муже вспоминала с теплотой. Ей, конечно, хотелось устроить и свою личную жизнь, потому она пришла ко мне на прием. Конечно, разговор зашел и о бывшем супруге. И я увидела, что на нем был прочный любовный заговор, сделанный в Святки. Мы сняли приворот, и муж снова вернулся в семью. Причем так же неожиданно, как и ушел.

Не каждый подарок – к счастью

С 13 на 14 января дождитесь, когда на часах будет ровно 12 часов ночи и зажгите несколько свечей. Когда они все сгорят, с огарком от первой сгоревшей свечи подойдите к комнате, где собрались гости (или к двери соседей) и послушайте, о чем говорят люди. Слова, которые вы услышите, могут предопределить ваш год.

Также о грядущих событиях может рассказать ваш собственный телефон. Загадайте вопрос, сосредоточьтесь на нем и проговорите его вслух. Теперь ждем звонка. Позвонит мужчина – ответ на ваш вопрос будет положительный, женщина – отрицательный.

– Около трех лет назад я начала ходить к косметологу, – говорит Элина. – Естественно, в процессе проведения процедур мы общались, я рассказывала ей о себе, она мне – историю своей жизни. Оказалось, что женщина в свои 40 лет не имеет спутника жизни и отношения с мужчинами у нее никак не складываются, несмотря на приятную внешность и веселый характер. Когда я ее продиагностировала, увидела: рядом с ней стоит роза в горшке, подаренная ей подругой много лет назад. От цветка исходила негативная энергия. Я посоветовала избавиться от растения. Но не просто выбросить, а с помощью особого ритуала.

Представьте: врач-косметолог, отбросив все свое медицинское недоверие к магии, вышла в 12 часов ночи из дома в черном плаще с капюшоном, облила бензином цветок и подожгла. От нее половина района разбежалась... Можете смеяться по этому поводу, но обряд-то сработал! В течение года она встретила хорошего мужчину, вышла замуж и забеременела. Сейчас живет в Китае. Вот только я лишилась косметолога…

Все гениальное – просто

Прежде чем хвататься за свечи с бокалами, настройтесь: искренняя вера в то, что все получится и вам помогут, пусть и магические силы, даст гораздо больший результат, чем «крутизна» и сложность обряда.

– Например, есть простой, но хороший и проверенный ритуал для помощи в решении насущных проблем, которые никак не хотят уходить, – дает совет Элина. – Налейте в ковш воды и расскажите воде все претензии к жизни, выплесните негативные эмоции. Потом вылейте воду за порог или из окна и все плохое уйдет, смоется.