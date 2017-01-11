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Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходится на Россию

На конец 2016 года носителями ВИЧ в РФ стали 1,5 млн человек
Фото: medportal.ru Фото: medportal.ru
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Согласно докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Россию приходится 64% всех зарегистрированных в Европе новых случаев заражения вирусом ВИЧ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Также в докладе отмечается, что на Россию приходится 81% новых заражений ВИЧ в восточной части Европы.

Следует уточнить, что для анализа использовались данные за 2015 год, так как более поздние данные пока не доступны.

В документе отмечается, что, несмотря на значительные усилия по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, частота ВИЧ-инфицирования в западной части региона, в Евросоюзе и Европейской экономической зоне (ЕС/ЕЭЗ), существенно не уменьшилась, а в восточной части региона напротив увеличилась более чем в два раза.

Так, в Европе в 2015 году было зарегистрировано 153 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. Общее количество людей в Европе, у которых диагностирована эта инфекция, составило 2 млн 3 тыс 674, из которые на Россию приходятся 1 млн 11 тыс 377, а на другие страны региона – 992 297.

Число зараженных ВИЧ в европейских странах за 2015 год увеличилось на 8%, в то время как в России на 15%, а за последние 10 лет – на 60% (в России на 133%).

Отметим, что в России также разделяют обеспокоенность международных организаций в связи с распространением ВИЧ. Так, в октябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщала, что в критическом состоянии по ситуации с ВИЧ находятся 10 регионов России.

Напомним, что российские чиновники в прошлом году так и не решились назвать эпидемией ситуацию с распространением ВИЧ, несмотря на то, что число инфицированных превысило 1 млн человек. А вот глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академик Вадим Покровский заявил, что на конец 2016 года носителями ВИЧ в России стали 1,5 млн человек.

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