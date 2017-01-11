Ди Каприо приглашен на ВЭФ-2017

Это не первое приглашение актеру

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Чиновники позвали Ди Каприо на защиту природы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RT.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал, что уже пригласил знаменитого актера Леонардо Ди каприо на Петербургский международный и Восточный экономические форумы. Как стало известно, Ди Каприо уже сообщил, что «не исключает возможности» своего участия в мероприятиях.

Напомним, Восточный Экономический Форум 2017 запланирован на начало осени. Ранее РИА VladNews сообщало о том, что оскароносного артиста пригласили на ВЭФ-2016, но актер приехать не смог.