Футболисты «Луча» снова в неведении. Пришла пора отправиться на тренировки в Турцию, однако руководство клуба на эту тему пока никак не реагирует, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.Возможность бесплатных тренировок на льду появилась у жителей Владивостока. Научиться азам фигурного катания в определенные дни можно бесплатно.
Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении
Новости спортаВладивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.
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