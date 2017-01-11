Футболисты владивостокского «Луча» снова в неведении

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Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Футболисты «Луча» снова в неведении. Пришла пора отправиться на тренировки в Турцию, однако руководство клуба на эту тему пока никак не реагирует, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Возможность бесплатных тренировок на льду появилась у жителей Владивостока. Научиться азам фигурного катания в определенные дни можно бесплатно.