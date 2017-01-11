Маньяк, пойманный во Владивостоке, обвиняется в убийстве еще 25 женщин

На его счету уже 22 жертвы

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Маньяку, пойманному во Владивостоке, предъявили обвинения в убийстве еще 25 женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на INNO. Сейчас мужчина обвиняется в убийстве 22 женщин. Помимо этого, сам маньяк признался что изнасиловал и убил еще 59 девушек и женщин.

Задержали Михаила Попкова во Владивостоке в 2012 году. 5 лет назад он признался в убийстве трех женщин, а причастность к убийствам других жертв следователям пришлось доказывать. Как оказалось, о других преступлениях маньяк рассказывал уже сокамерникам. Обычно преступник убивал женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые с легкостью соглашались сесть к нему в автомобиль. Почти у всех жертв Попкова были общие черты во внешности - высокий рост и полнота.

Окончательный приговор убийце был вынесен в 2015 году. Однако мужчина до сих пор находится в иркутском СИЗО, так как проходит подозреваемым по новым делам. Осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам.