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8 канал

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию показал владивостокцам масштабное ледовое шоу

Алексей Ягудин продолжает развивать свои творческие способности
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Многократный призер чемпионатов Европы и Мира, Олимпийский чемпион в декабре приехал во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Почти вся спортивная карьера Алексея Ягудина — это дуэль, которая оставила яркий след в истории фигурного катания. По сей день болельщики вспоминают эпоху противостояния двух великолепных фигуристов — Ягудина и Плющенко — невероятную по накалу спортивной борьбы.

После ухода из большого спорта Алексей продолжил активно развивать свои творческие возможности.

На сегодняшний день он успешно реализует себя в качестве телеведущего, актера и принимает участие в самых масштабных ледовых шоу.

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