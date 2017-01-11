Из-за праздничного стола – прямиком в роддом. Во Владивостоке в третьем роддоме приняли третьего новогоднего малыша. Девочка появилась на свет ровно в 3 часа ночи и стала третьим ребенком в семье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
За родами во Владивостоке следила вся Россия
Родильный сезон в Приморье открытВладивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.
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