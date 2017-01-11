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За родами во Владивостоке следила вся Россия

Родильный сезон в Приморье открыт
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Из-за праздничного стола – прямиком в роддом. Во Владивостоке в третьем роддоме приняли третьего новогоднего малыша. Девочка появилась на свет ровно в 3 часа ночи и стала третьим ребенком в семье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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