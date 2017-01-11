«Ростелеком» выбрал Huawei для проведения проектно-изыскательских работ по строительству подводной сети связи «Сахалин - Курильские острова»

Начальная пропускная способность составит 40 Гбит/с

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Компания Huawei стала победителем открытого запроса предложений на выполнение проектных и изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получение разрешений в рамках реализации проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома".

Соответствующий проект внесен в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Ожидается, что ВОЛС свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводское (остров Шикотан) с применением технологии спектрального уплотнения (DWDM). Общая протяженность линии составит около 940 км.

Проектно-сметная документация будет разрабатываться для строительства подводной волоконно-оптической линии связи, береговых станций и сопутствующей наземно-прибрежной инфраструктуры для ПВОЛС «Сахалин - Курильские острова» с целью предоставления новых услуг (доступ в интернет, VPN), традиционных услуг (аренда каналов, МГ/МН), а также увеличения ресурсов сети связи.

Начальная пропускная способность составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.

«Реализация проекта «Сахалин – Курильские острова» позволит создать высоконадежную линию связи для сейсмоопасного региона со сложными климатическими условиями, которая позволит предоставлять современные качественные телекоммуникационные услуги жителям Курил, - говорит президент «Ростелекома» Сергей Калугин. – Новая ВОЛС позволит обеспечить большую емкость каналов связи, отсутствие ограничений трафика, а также возможности для подключения служб экстренного реагирования, обеспечения правопорядка, пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС».

Эйден У (Aiden Wu), генеральный директор компании Huawei в России, добавил: «Проекты, связанные с преодолением «цифрового неравенства», имеют для Huawei особое значение. Инновационные технологии кардинально меняют жизнь людей к лучшему, и мы рады применить успешный международный опыт создания подводных сетей связи в России. Уверены, что реализация подобных проектов поднимет рейтинг России в рейтинге Global Connectivity Index, разработанном Huawei и учитывающим процессы цифровой трансформации во многих странах мира».

Осенью 2016 года «Ростелеком» успешно запустил в коммерческую эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи на участке «Камчатка - Сахалин –Магадан». Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это был первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.