Директор управляющей компании оштрафована в Приморье

25 тысяч рублей придется заплатить за ряд нарушений

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Генеральный директор управляющей компании села Камень-Рыболов Ханкайского района оштрафована на 25 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В ходе внеплановой выездной проверки сотрудником Уссурийского территориального отдела Инспекции выявлен ряд нарушений в обслуживании многоквартирного дома. Установлено, что подвал обслуживаемого дома замусорен, проемы в фасаде, ведущие в подвал не закрыты, доступ к электрощитам на лестничной площадке свободный.

На основании выявленных нарушений, генеральный директор ООО «Водоканал» решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований оштрафована на 25 тысяч рублей.

В государственной жилищной инспекции Приморского края отметили, что в 2016 году сотрудниками ведомства проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний, составлено 607 протоколов об административных правонарушениях.