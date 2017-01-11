Бар, расположенный в центре Владивостока, заплатит 50 тысяч рублей

Штраф выписан за непринятие мер по уборке снега

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

10 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так по решению членов комиссии штраф в размере 50 тысяч рублей предстоит заплатить бару, расположенному на ул. Адм. Фокина, 4а, за непринятие мер по уборке снега. Напомним, согласно статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае, для юридических лиц за несвоевременную очистку прилегающей территории предусмотрены штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.

Два из рассмотренных протоколов были составлены за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае». По этой статье выписываются штрафы за сброс или сжигания мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест. В первом случае на директора компании были выписан штраф в размере 20 тысяч рублей за выброшенные на газон отходы производства. В 3000 рублей данное правонарушение обойдётся жителю острова Русского – мужчина сжигал мусор на контейнерной площадке.

Всего по итогам комиссии было наложено штрафов на сумму более 124 тысяч рублей.