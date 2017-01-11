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Гороскоп на 11 января

Сегодня возможна порывистость в чувствах и желаниях
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа не приемлют никаких рамок, шаблонов и ограничений! На протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи – запомните их, чтобы потом воспользоваться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Подвох же этого дня – порывистость в чувствах и желаниях, поэтому избегайте споров и старайтесь во всем соблюдать меру. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.

Сегодня в голове у Овна может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Овен захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Овну немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Овен уверен в своих грандиозных планах?

Сегодня в доме Тельца или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак – Телец, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Телец будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

Сегодня Близнецам может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если они откажутся от нее, то будут долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Близнецов отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Близнецы уверены в том, что их новые шаги будут намного эффективнее прежних, им стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Сегодня Рак имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Раку, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Раку удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Сегодня обстоятельства не дадут Льву возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Льву придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Лев способен с удивлением обнаружить, что его мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Сегодня счастье Девы – в ее собственных руках! Вернее, в ее собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Дева вполне способна изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Девы сегодня – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Сегодня у Весов могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: им вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Весы сегодня не прогадают. Этот порыв может принести в их жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Сегодня Скорпиону будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Скорпиона к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Скорпион будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Сегодня Стрелец будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Стрелец собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Стрельца все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Стрелец сегодня будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Сегодня мысли Козерога способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Козерога будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Козерога могут быть проблемы.

Сегодня – день, когда Водолей способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это сегодня будет выбивать Водолея из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Водолей способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Рыб небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить их новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит им укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Рыбы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

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