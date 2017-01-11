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Холодная погода сохранится в Приморье в среду, 11 января

Во Владивостоке сегодня -14°C
Фото: Сергей Орлов Фото: Сергей Орлов
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный, север-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -7...-22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный утром умеренный, днем до сильного. Температура воздуха -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -12...-14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.

Историческая справка: Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 11 января была холодной. Минимальная температура воздуха −29,2 °С регистрировалась в 1931 году. Максимальная температура воздуха +1,7 °С отмечалась в 1992 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 22, метель — в 8, позёмок — в 6 случаях и туман в 1966 году. Самое большое количество осадков за сутки (7 мм) выпало в 1919 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1943 и 1965 годах.

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