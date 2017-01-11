Новые правила перевозки детей в России с 1 января 2017 года

Правила ужесточили

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года действуют новые правила перевозки детей в автомобиле, согласно которым малышей до семи лет необходимо перевозить только в автокресле, а с семи до одиннадцати лет – на заднем сиденье с пристегнутыми ремнями безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На переднем сиденье ребенка, которому еще нет двенадцати лет, можно перевозить только в автокресле. Нарушитель может быть оштрафован на три тысяч рублей.

Также согласно новому закону, за оставление ребенка возрастом до семи лет даже на небольшой промежуток времени в салоне машины без присмотра вводится штраф в размере 500 рублей.

Кроме этого, стали жестче правила о групповых перевозках детей. Теперь перевозить детей разрешено только в автобусах, которые были в эксплуатации не больше десяти лет. Также такой транспорт должен быть оборудован тахографом и трекером системы Глонасс.

По словам инициаторов законопроекта, ужесточение правил связано с тем, что с каждым годом увеличивается число детей, которые получают серьезные травмы и погибают в результате ДТП.