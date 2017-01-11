Ксения Бородина оскорбила участницу шоу «Перезагрузка»

В сети появился анонс нового выпуска

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Анонс нового выпуска программы «Перезагрузка» на ТНТ, которая выйдет в эфир 15 января, уже вызвал бурные обсуждения из-за поведения главной героини, которую прозвали «девушка-фрик», а ведущая Ксения Бородина допустила более жесткое сравнение, назвав девушку «сумасшедшим троллем».

В Сети появился анонс новой «Перезагрузки» и сейчас он очень бурно обсуждается.

Героиня первого выпуска 2017 года сумела поразить экспертов и ведущую «Перезагрузки» Ксению Бородину. Софья Ангел-Барокко говорит о себе, что она модель, актриса, поэт, писатель и певица. Свои вокальные данные девушка по просьбе ведущих «Перезагрузки» с удовольствием продемонстрировала, спев песню об опасной блондинке и тем самым рассмешив всех в студии.

По мнению собравшихся экспертов, у нее большие проблемы, и она на грани пропасти.

Ксения Бородина, говоря о сферах деятельности героини, заметила: «Здорово! Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота...» и после нескольких куплетов прервала выступление Ангела-Барокко, подозревая, что впереди еще как минимум восемь куплетов.

«Видно же, что у нее не все в порядке, а Сердар как всегда... Какой же он противный», «Сердар нормальный, и вообще там и другие посмеялись», «Зачем приглашать на передачу фриков?», - обсудили анонс программы в официальной группе в Инстаграм.

К слову, в ноябре 2016 года звезды «Однажды в России» сделали пародию на коллег и от души посмеялись над ведущей и экспертами шоу «Перезагрузка». Зрители давно привыкли, что в этой передаче принимают участие только женщины. Но авторы программы «Однажды в России» представили, что бы было, если бы вместо девушек, главными героями стали мужчины. Ведущий шоу, стильный и красивый Леопольд Дудиков вместе со своим верным помощником Дрюней Маслобоем творил настоящие чудеса: превращал слесарей в фотографов, прорабов — в дизайнеров, а экскаваторщиков — в блогеров.