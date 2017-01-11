Стало известно, кто готов пролететь тысячи километров ради секса

улики-дутыши оказались самыми любвеобильными птицами – самцы этого вида птиц пролетают десятки тысяч километров ради того, чтобы максимизировать свои шансы на продолжение рода и спариться с максимальным числом самок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
"Некоторые самцы, как мы выяснили, даже посещали те уголки Земли, которые в принципе пригодны для жизни этих птиц, но находятся за пределами их ареалов обитания и зон размножения. Пролет лишних 14 тысяч километров после путешествия аналогичной длины с мест зимовки в южном полушарии, как оказалось, не является проблемой для этих птиц. Похоже, что физические нагрузки ничего не стоят для них", — рассказывает Барт Кемпенирс (Bart Kempenaers) из Института орнитологии в Зеевизене (Германия).
Кемпенирс и его коллега Михай Валку (Mihai Valcu) открыли самую выносливую и любвеобильную птицу, наблюдая за брачными обычаями и стратегиями размножения куликов-дутышей (Calidris melanotos) – небольших птиц весом в 100 грамм, живущих на берегах болот и заливных лугов на севере Европы, Азии и Северной Америки.
Дутыши, в отличие от большинства других куликов и прочих птиц, являются приверженцами "свободной" половой жизни – они не образуют семей, и самцы никак не участвуют в выкармливании и воспитании птенцов.
По этой причине во время спаривания дутыши пытаются оплодотворить максимальное количество самок и отогнать как можно больше конкурентов. Для этого дутыши постоянно охраняют зоны размножения, принимая агрессивные позы и раздувая воздушные мешки на шее, из-за которых они, собственно, и получили такое название.
Изучая поведение дутышей в недавнем прошлом, Кемпенирс и его коллеги обратили внимание на то, что соперничество между самцами носит такой острый характер, что они фактически не спят и тратят все свое время на ухаживание за самками и их охрану от конкурентов. В результате этого спаривается обычно крайне небольшое число самцов, самых сильных и агрессивных.
Подобная мысль натолкнула ученых на вопрос – что делают остальные кулики? Пытаются ли они изгнать доминирующего самца или же пытают счастья в другом уголке Арктики, где конкурентов может быть меньше, а самок – больше? Наблюдая за поведением куликов на Аляске, Кемпенирс обратил внимание на то, что знакомые ему самцы редко задерживались в местах гнездования больше нескольких дней. Это натолкнуло его на мысль, что птицы могут постоянно курсировать между разными зонами размножения, пытаясь найти подходящий момент для спаривания.
Валку и Кемпенирс проверили эту идею, поймав 120 куликов и прикрепив к их телу радиомаячки, позволявшие ученым следить за движением птиц. Оказалось, что большинство куликов редко оставалось на месте, пролетая десятки тысяч километров в поисках новых самок, перелетая через океаны и континенты. В некоторых случаях самцы успевали посетить две дюжины гнездовий за сезон размножения, преодолевая расстояние, превышающее ту дистанцию, которую они пролетают при зимовке на юге.
Подобная система размножения, как объясняют ученые, должна особым образом влиять на геном этих птиц – несмотря на большие размеры ареала обитания, генетическое разнообразие, в силу столь высокой любвеобильности птиц и их миграций, будет достаточно низким. Это может негативно повлиять на выживание дутышей, особенно в контексте того, что климат в Арктике меняется сегодня быстрее всего на Земле.