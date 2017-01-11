Стало известно, кто готов пролететь тысячи километров ради секса

Однако любвеобильность может сыграть с этим видом злую шутку

Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

улики-дутыши оказались самыми любвеобильными птицами – самцы этого вида птиц пролетают десятки тысяч километров ради того, чтобы максимизировать свои шансы на продолжение рода и спариться с максимальным числом самок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Некоторые самцы, как мы выяснили, даже посещали те уголки Земли, которые в принципе пригодны для жизни этих птиц, но находятся за пределами их ареалов обитания и зон размножения. Пролет лишних 14 тысяч километров после путешествия аналогичной длины с мест зимовки в южном полушарии, как оказалось, не является проблемой для этих птиц. Похоже, что физические нагрузки ничего не стоят для них", — рассказывает Барт Кемпенирс (Bart Kempenaers) из Института орнитологии в Зеевизене (Германия).

Кемпенирс и его коллега Михай Валку (Mihai Valcu) открыли самую выносливую и любвеобильную птицу, наблюдая за брачными обычаями и стратегиями размножения куликов-дутышей (Calidris melanotos) – небольших птиц весом в 100 грамм, живущих на берегах болот и заливных лугов на севере Европы, Азии и Северной Америки.

Дутыши, в отличие от большинства других куликов и прочих птиц, являются приверженцами "свободной" половой жизни – они не образуют семей, и самцы никак не участвуют в выкармливании и воспитании птенцов.