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Стопроцентного средства от похмелья не существует, - ученые

Несколько улучшить состояние могут фрукты
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Западные ученые признали свое бессилие перед похмельем, заявив, что эффективного средства, которое бы позволило стопроцентно победить тяжелое похмелье, не существует, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

К такому выводу пришли специалисты с разных стран мира обсуждая вейсалгию (научное название тяжелого похмелья) на ежегодном конгрессе Европейской коллегии нейропсихофармакалогии. Данное научное мероприятие в этот раз проходило в Амстердаме, пишет издание Libération.

Так, ученые, занимающиеся проблемой тяжелого похмелья, провели масштабное исследование. Но им даже не удалось точно установить, какие процессы запускает в организме алкоголь, вызывая тяжелое похмелье. Как известно, при вейсалгии у людей наблюдается обезвоживание организма, гипогликемия (снижение концентрации глюкозы в лимфе), могут возникать воспалительные процессы, либо возникает «ломка», спровоцированная абстинентным синдромом.

По словам авторов исследования, в течение одного месяца 789 добровольцев предоставляли подробную информацию о том, сколько они употребляют спиртного и как потом себя чувствовали. Ученым удалось установить лишь то, что сила мучений при похмелье находится в прямой зависимости от количества выпитого. К тому же, исследование опровергло миф о том, что некоторые люди якобы вообще не страдают от похмелья.

Комментируя результаты исследования, токсиколог Жиль Демарк из Центра острых отравлений города Лилля (Франция) заявил о том, что многие из популярных рецептов преодоления похмелья на самом деле даже вредят человеку.

Так, он утверждает, что кофе людям страдающим от похмелья, может только навредить, поскольку кофе способствует потере воды, а при похмелье организм и так страдает от обезвоживания. Не облегчить похмелье и употребление тяжелой пищи.

Несколько улучшить состояние могут фрукты. Помогут и низкокалорийный молочные продукты. Поэтому при похмелье лучше выпить кефир, а не крепкий кофе. Также избавиться от похмелья помогут «медленные» углеводы. К таким продуктам относятся хлеб, рис и макароны. Но, как отмечают ученые, реакция организма на различные продуты бывает разной, поэтому советовать однозначно о пользе или вреде каких-либо продуктов при похмелье ученые не берутся.

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