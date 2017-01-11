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Политика и экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа

Состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

После победы на выборах президента США Дональда Трампа, российские миллиардеры стали еще богаче, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Forbes.

Эксперты выяснили, что с момента избрания Трампа, состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов. Больше всего смогли прибавить капиталы Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона.

Увеличилось состояние главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Его состояние после избрания Трампа выросло на 1,9 млрд долларов, достигнув 18,2 млрд долларов.

Рост акций газовой компании НОВАТЭК способствовал увеличению состояния Тимченко на 1,8 млрд долларов. Ему через инвестиционную группу Volga Group принадлежит 23% акций НОВАТЭКа. То есть, после того как акции НОВАТЭКа поднялись на 16%, состояние Тимченко оценивается в 15,1 млрд долларов.

Forbes также сообщает об увеличении состояния совладельца холдинга «Сибур» Кирилла Шамалова. Но в его случае конкретные цифры не называются.

Как отмечают эксперты, укрепление рубля также способствовало тому, что российские миллиардеры становились богаче. Они напоминают, что в минувшем году рубль укрепился на 20%.

Forbes отмечает, что состояние самых богатых людей в России росло быстрее, чем в любой другой стране. Совокупный капитал российских миллиардеров после выборов президента США вырос на 7,1% от общей суммы. При этом у американских миллиардеров этот показатель оценивается лишь в 2,8%.

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