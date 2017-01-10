Двенадцать главных достижений Профсоюза

Общероссийский Профсоюз образования подвел итоги прошедшего года

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В 2016 году, который можно назвать одновременно и трудным, и продуктивным, Общероссийским Профсоюзом образования проведено множество внутренних и внешних мероприятий по всем направлениям уставной деятельности. В опубликованный на сайте организации рейтинг включены 12 наиболее ярких достижений прошедшего года, непосредственно влияющих на дальнейшее развитие и совершенствование системы образования в стране,сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

1. Установление размера окладов и ставок работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год не ниже 70%

Согласно Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, разработанным Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в структуре заработной платы работников образовательных организациях должны составлять не ниже 70 %.

2. Устранено свыше 50 тысяч нарушений трудового законодательства

В ходе общепрофсоюзной тематической проверки по соблюдению трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций устранено 53081 нарушение.

3. Предотвращение в образовательных организациях принудительного 36-часового выполнения педагогической работы

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

4. Нормативное подтверждение права всех педагогических работников на длительный отпуск

Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 года № 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года". В утратившем силу Порядке от 7 декабря 2000 года № 3570 данное право распространялось только на работников организаций, подведомственных Минобрнауки России.

5. Недопущение поспешных действий по внедрению профстандарта "Педагог"

Приказом № 745н "О внесении изменений профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н" дата начала применения профессионального стандарта "Педагог (воспитатель, учитель)" перенесена с 1 января 2017 года на 1 сентября 2019 года.

6. Предотвращение произвольного расширения работодателем функционала работников

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов…" предотвращает намерение наделить работодателей правом расширять должностные обязанности работников без их согласия за счет должностных обязанностей, предусмотренных любыми другими профессиональными стандартами (по другим должностям) и без дополнительной оплаты.

7. Введение ограничений по отчетности педагогических работников

Приняты рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей (совместное письмо Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от 16 мая 2016 года № 269).

8. Сохранение стипендиального фонда

Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза образования добился отмены сокращения расходов на выплату стипендий в образовательных организациях высшего образования, предусмотренного в рамках оптимизации федерального бюджета.

9. Определение и конкретизация мер комплексной поддержки молодых специалистов

Совет молодых педагогов при ЦС Профсоюза инициировал подготовку рекомендаций «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов» (совместное письмо Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от 11 июля 2016 года № 326) в сфере организации рабочего времени и оплаты труда молодых педагогических работников, повышения их профессионального уровня, а также повышения статуса и популяризации деятельности советов молодых педагогов.

10. Новые формы повышения престижа профессии и распространения передового педагогического опыта

Тематическое партнерство с МДЦ "Артек" и реализация программы "Другая школа", основывающейся на принципе: "Лучшие учителя России – лучшим ученикам России", вывели на новый уровень работу по повышению престижа и популяризации педагогических профессий.

11. Значительное повышение правовых знаний работников образования

В рамках Года правовой культуры состоялось масштабное обучение профсоюзного актива, работников образования и социальных партнеров необходимым в работе основам правовых знаний в сфере трудового законодательства.

12. Перенос даты начала применения профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" на 1 января 2018 года

Инициатором выступило Минобрнауки России по ходатайству Общероссийского Профсоюза образования. Приказ от 26 декабря 2016 года № 835н "О внесении изменений профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н" вступит в силу после государственной регистрации в Минюсте России.