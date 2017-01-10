Направление на бесплатное переобучение получат 300 жительниц Приморья

Узнать об условиях получения бесплатного профобразования можно обратившись в центры занятости населения

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Более трех миллионов рублей в 2017 году запланировано в краевом бюджете на профессиональную подготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Бесплатное направление на обучение получат 300 жительниц Приморья.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, женщинам предлагают около 40 специализаций и курсов повышения квалификации.

«Профессии медицинской сестры, бухгалтера, менеджера по кадрам, воспитателя детского сада, продавца, парикмахера, руководителя малого бизнеса, кладовщика, повара наиболее популярны среди мам-декретниц. Таких вакансий достаточно на региональном рынке труда. Поэтому проблем с трудоустройством у женщин не возникает», – поясняют специалисты.

Многие мамы используют декретный отпуск для повышения квалификации по уже имеющееся специальности. Востребованы у женщин курсы «1С бухгалтерия, торговля, склад». В прошлом году возрос интерес к программе обучения по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Ее выбрали более десятка женщин, работавших до рождения ребенка в муниципалитетах.

Напомним, возможность бесплатно получить новую специальность, находясь в декретном отпуске, закрепляет майский Указ Президента 2012 года о демографической политике. В 2013 году в Приморье новые специальности получили 119 женщин, в 2014 году за парты сели 157 мамочек, в 2015 году профобучение прошли 204 жительницы края, в 2016 – 301. Во все годы итоговые показатели превысили запланированные.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, сказывается информированность женщин о государственной поддержке в этом сегменте.

«Когда в 2011 году впервые запустили подобную программу на уровне региона, стояла задача бесплатно переобучить 97 женщин, находящихся в отпуске за ребенком до трех лет. Тогда центры занятости испытывали трудности с набором в группы. Сегодня наши женщины хорошо информированы о том, что есть такая возможность, сами обращаются к специалистам для получения направления на учебу», – отмечает глава ведомства.

В свою очередь, вице-губернатор Павел Серебряков убежден, что профессиональная переподготовка, повышение квалификации существенно упрощают выход женщин на работу после длительного отпуска.

«Новые знания – хороший способ помочь преодолеть трудности, которые испытывает практически каждый человек при возвращении на работу после долгого перерыва. И замечательно, что у мамочек есть возможность бесплатного обучения», – считает он.

Специалисты напоминают: узнать об условиях получения бесплатного профобразования можно обратившись в центры занятости населения по месту жительства.