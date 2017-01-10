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Общество

Сборку куполов инновационно-культурного центра начали в Приморье

Объект сочетает железобетонную основу и деревянные конструкции
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

На острове Русский в Приморье приступили к сборке куполов инновационно-культурного центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края Монтаж необычных конструкций планируют завершить к концу февраля.

Строители приступили к сборке деревянных конструкций малого и большого куполов современного культурного центра, который возводится в бухте Балка на острове Русский. Как сообщили в «Приморкрайстрое», на большом куполе смонтированы монолитные конструкции первого из трех этажей, в том числе колонны.

«На малом куполе выполнены монолитные конструкции, балки и плиты перекрытия амфитеатра до отметки почти в три метра. Сейчас ведется сборка деревянных конструкций и металлического опорного кольца для малого купола. Затем начнется монтаж, для этого процесса привлекут тяжеловесные краны грузоподъемностью в 90 тонн. Завершить установку куполов планируется к концу февраля», – отметили специалисты единой дирекции по строительству.

Деревянные конструкции для культурного центра продолжают поступать из Королева. Во Владивосток прибыли уже девять рейсов большегрузного транспорта.

По словам подрядчиков, объект сочетает железобетонную основу и деревянные конструкции, сбалансированные современными эргономичными решениями, предлагая интересные архитектурные решения и ставя сложные задачи.

Напомним, на острове Русский в районе полуострова Саперный в бухте Балка возводится один из двух в России инновационных культурных центров. Новый культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом.

Площадь большого купола – более 1300 квадратных метров, высота в три этажа, в нем разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты.

Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, этакий маленький приморский Колизей. Его площадь составит 830 квадратов.

Отметим, при проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.

На базе инновационного центра планируется разместить Центр искусства народов Востока, который отразит мультикультурную жизнь Приморья. Музейно-выставочный комплекс представит коллекции живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и художественной фотографии из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Республика Корея и Япония, из собрания Приморской государственной картинной галереи. Помимо выставочных залов в инновационном культурном центре разместятся «Восточный кабинет» для проведения конференций, «Мастерская каллиграфии», зал для приема делегаций, кабинет медиатеки и библиотека, посвященная искусству стран Дальнего Востока.

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