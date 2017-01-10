Антинаркотическую акцию провели в Приморье

Употребление наркотических средств накладывает отпечаток и на внешнем виде человека

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Ханкайскому району рассказал школьникам о том, какие последствия наступают от употребления наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Учащимся объяснили, что у наркозависимого человека значительно сужается круг интересов, появляются серьезные проблемы со здоровьем. Человеку самостоятельно перестать употреблять наркотики практически невозможно, необходимо медицинское вмешательство. Сотрудник полиции отметил, что употребление наркотических средств накладывает отпечаток и на внешнем виде человека.

Рассказывая о вреде наркотиков и психоактивных веществ, полицейский подчеркнул, что есть люди, которые сами не употребляют наркотические средства, а готовят и сбывают их наркозависимым лицам. Сбыт наркотиков несет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Совершив ошибку однажды, расплачиваться за нее придется всю жизнь, так как при приеме на работу работодатель обязательно сначала ознакомится с характеристикой кандидата на вакантное место. Имея судимость, устроиться на работу во многие учреждения практически невозможно.

Ученики приняли активное участие в беседе, задали сотруднику полиции интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.