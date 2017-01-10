Самые актуальные события на VladNews за 10 января

Ежедневный дайджест

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

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Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017

В прошлом году приморская столица не вошла в тройку лидеров

Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата

Народный избранник продолжает уничтожать сквер

СКР: В деле о забитой насмерть в Приморье женщине все по-прежнему

Две девушки остаются свидетелями

В Приморье осуждены чиновники за хищение 6 млн рублей

Обвиняемые «воровали» 3 года

Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет

Видео продолжает набирать популярность

Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае

Авиакатастрофа произошла по нескольким причинам