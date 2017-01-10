Самые актуальные события на VladNews за 10 января

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Владивосток лидирует в голосовании за звание лучшего города России – 2017
В прошлом году приморская столица не вошла в тройку лидеров
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата
Народный избранник продолжает уничтожать сквер
СКР: В деле о забитой насмерть в Приморье женщине все по-прежнему
Две девушки остаются свидетелями
В Приморье осуждены чиновники за хищение 6 млн рублей
Обвиняемые «воровали» 3 года
Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет
Видео продолжает набирать популярность
Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
Авиакатастрофа произошла по нескольким причинам