Что произойдет с недвижимостью в 2017 году?

Прогноз экспертов по стоимости дилья в новостройках

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Рынок жилой недвижимости в столице уже достиг дна, и в новом году начнется его постепенное восстановление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал "Мир квартир". Прогноз дает портал недвижимости Элитное.РУ.

Последние два года рынок недвижимости Москвы находился в депрессивном состоянии. Согласно прогнозам аналитиков, 2017 год также будет сложным для рынка. Но дно уже пройдено, отмечают эксперты.

2016 год был предсказуемым, рынок недвижимости адаптировался к экономическим реалиям, отмечают в ЦИАН. В 2016 году цены на квартиры достигли дна. При этом выросло число людей, которые покупали жилье в ипотеку. Кроме того, выросло количество сделок с новостройками, так как на рынок вышло много новых проектов, а уровень потребительских характеристик (к примеру, площадь квартиры) новых комплексов снизился. Новый год будет сложным для рынка недвижимости: программа субсидирования ипотеки прекратится, и законодательные изменения станут дополнительным бременем на застройщиков. Поэтому в начале года количество сделок на первичном рынке Подмосковья снизится, а в Москве останется стабильным.

Вывод новых проектов затормозится: на адаптацию документов под новые законы потребуется время.

Рынок новостроек будет адаптироваться к новым условиям работы с банками. На этом фоне оживет вторичный рынок, и число сделок в начале 2017 года вырастет. Однако во второй половине года первичный рынок недвижимости вернет свою долю. Ситуация на первичном рынке Подмосковья останется сложной, и к проектам, которые заморожены сейчас, прибавятся новые комплексы, где средняя стоимость кв. метра составляет менее 50 000 рублей за кв. метр.

В 2016 году рынок недвижимости прошел «дно», считает начальник отдела маркетинга ИСК «ФОРТ» Юрий Кочетков. По мнению аналитика, это произошло в конце 2016 года. В 2017 году станет очевидно кризисное наследие: стагнация доходов населения, депрессия на вторичном рынке и избыточное предложение на первичном. Но, тем не менее, квартиры подешевеют и станут более доступными для основной массы покупателей, ставки по ипотеке снизятся, а инфляция подстегнет спрос. При этом, как минимум, еще год вторичный рынок недвижимости будет находиться в депрессии. Для застройщиков 2017 год станет годом потерь, и по итогам года с рынка могут уйти один-два крупных игрока, а также нескольких мелких.

2016 год стал годом рекордов для рынка недвижимости бизнес-класса, заявил директор департамента стратегического консалтинга Kalinka Group Роман Попов. Реализация масштабных проектов на месте промзон увеличила объем предложения в сегменте на 30%, а первичный рынок Москвы в данном сегменте пополнился 25 новыми жилыми комплексами площадью 300 000 кв. метров. На старте продаж компании предлагают привлекательные цены, это способствует перетеканию покупателей из комфорт-класса в бизнес. Таким образом, объем продаж новостроек в этом сегменте вырос в сравнении с 2015 годом на 80%. На рынке новостроек бизнес-класса произошло затоваривание, и рост объема предложения сохранится: в заявленных проектах бизнес-класса в ближайшие 7−10 лет выйдет 9 млн. кв. метров. При этом объем поглощения ежегодно растет на 5−10%.

В условиях перенасыщения рынка девелоперы будут сохранять низкие цены при выводе новых проектов на рынок.

На первичном рынке элитной недвижимости в 2016 году вышло 12 проектов, отмечает эксперт. Возвращается спрос на квартиры и апартаменты больших площадей, а также лоты под объединение, было продано несколько пентхаусов. При этом вторичный рынок элитного жилья сдает позиции перед новостройками. Вывод нескольких проектов на Золотом острове, в Замоскворечье и Хамовниках увеличит объем предложения на 20−25% уже в начале 2017 года. При этом, согласно прогнозам, ежегодный прирост поглощения вырастет на 5−10%. Рынку элитного жилья в Москве не грозит перенасыщение, а проектах с высокими темпами продаж цены будут расти.

Ситуация на рынке жилья бизнес-класса сегодня непростая: продолжают выходить новые проекты, а покупателей при этом меньше, чем хотелось бы, отмечают в компании Central Properties. 2017 год будет непростым для рынка недвижимости, потому что новая ставка рефинансирования ипотечных кредитов снизится.

В 2017 году ожидается выход новых элитных проектов, прогнозирует компания Blackwood.

Продажи стартуют в 25 проектах в районах Тверской, Замоскворечье и Басманный и других. По мнению экспертов компании, на рынок выйдут две трети из них. Застройщики будут прибегать к отделке квартир «под ключ». Еще один новый тренд – создание квартир и апартаментов оптимальной площади. Наиболее популярными в 2017 году станут лоты в клубных домах. Спрос сохранится на уровне 2016 года.

Директор департамента консалтинга компании «Метриум Групп» Анна Соколова полагает, что по ценовой динамике 2017 год будет похож на 2016: из-за большого объема предложения конкуренция сдержит рост цен в новостройках. Однако в 2017 году появятся позитивные тенденции в экономике, что подтолкнет к покупкам клиентов, которые занимают выжидательную позицию.

В новом году возможно дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам:

Сбербанк анонсировал акцию со ставками ниже на 0,5%, которая начала действовать в январе. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке опустилась ниже субсидированной (11,5%). Примеру Сбербанка последуют и другие банки, полагает эксперт. На рынке ипотеки растет конкуренция, которая подтолкнет к снижению стоимости кредитных предложений.