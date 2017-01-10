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Общество

Приморцы получат смс-приглашения на диспансеризацию

Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Более 100 тысяч приморцев получат смс-приглашения, а также письма с напоминанием о необходимости пройти диспансеризацию в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как сообщили в департаменте здравоохранения, сейчас идет подготовка и утверждение количественных объемов диспансеризации в 2017 году.

«Уже через неделю мы будем знать точное количество людей, которым предстоит в этом году пройти диспансеризацию. Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску программы», – сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Ольга Механцева.

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Приморского края отметили, что приглашение на диспансеризацию по телефону позволит более полно охватить тех, чья очередь проверить здоровье уже подошла.

«Масштабную кампанию информирования населения о необходимости пройти диспансеризацию наши страховые организации начнут уже в ближайшее время. Это будут и смс-рассылки, и телефонные звонки, а также другая информационная кампания. К информированию населения подключатся также страховые представители второго уровня, функционал которых включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра», – сообщила заместитель директора ТФОМС Приморья Людмила Кирий.

Напомним, что диспансеризация – это углубленный медицинский осмотр. Она не только выявляет болезни на ранней стадии, но и показывает, высок ли у вас риск чем‑то заболеть.

Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане следующих годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

В случае возникновения вопросов, связанных с прохождением диспансеризации, обратитесь в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

«Во всех поликлиниках назначены ответственные лица за организацию и проведение диспансеризации. Как правило, это заместители главных врачей по медицинской части или заведующие поликлиникой. Поэтому, если возникнут какие-либо вопросы или проблемы, следует обращаться именно к этим специалистам», – говорят в департаменте здравоохранения.

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