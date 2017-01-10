Самые актуальные события на VladNews за 10 января 18:02, 10 января Самые актуальные события на VladNews за 10 января
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке 17:49, 10 января Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке
12-летний рокер из Владивостока: Хочу уехать в Америку и создать свою группу 17:22, 10 января 12-летний рокер из Владивостока: Хочу уехать в Америку и создать свою группу (Эксклюзив)
Новостная лента
Январь, 10 вторник
18:07
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
18:07
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 10 января
17:49
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке
17:44
Сборку куполов инновационно-культурного центра начали в Приморье Фото
17:31
Антинаркотическую акцию провели в Приморье Фото
17:22
12-летний рокер из Владивостока: Хочу уехать в Америку и создать свою группу Эксклюзив
17:17
В Японии задумались о пособиях для миллионов людей, которых уволят из-за роботов
17:13
Что произойдет с недвижимостью в 2017 году?
17:02
Приморцы получат смс-приглашения на диспансеризацию
16:50
Маргинал украл мобильный телефон из рук девушки во Владивостоке
16:46
Новостройки Владивостока: квадратный метр подорожал - квартиры подешевели
16:39
Более 300 жителей Владивостока почтенных лет прошли обучение по основам компьютерной грамотности Фото
16:28
Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
16:27
Пресс-секретарь президента РФ об антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава
16:23
Бои за кубок Игоря Пушкарева Фото
16:11
В Приморье нашли подозрительное мясо
15:59
Во Владивостоке сбили пешехода
15:59
Китаянка попалась в Приморье на контрабанде медвежьих органов
15:57
Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий
15:51
В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира
15:46
Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке
15:35
Владивостокская автоледи сбила 81-летнюю пенсионерку
15:18
Дело "Приморских партизан" продолжается: материалы вернули в краевой суд
15:06
Фото Земли и Луны с Марса Фото
15:03
Январские морозы пришли во Владивосток
14:41
Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет Видео
14:22
Декабрь в Приморье был аномально теплым
14:09
ДТП из четырех авто перед Золотым мостом во Владивостоке собрало затор Фото и Видео
14:03
Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока
14:02
В Приморье пресечена контрабанда в термосе
13:43
В пищеварительной системе человека появился новый орган, - ученые
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Маргинал украл мобильный телефон из рук девушки во Владивостоке

Мужчина дал признательные показания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 28-летней местной жительницы, которая рассказала, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 5 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и возможных очевидцев, а также осмотрели место происшествия. Установлено, что около жилого дома по улице Юмашева к потерпевшей подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства.

В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что продал телефон, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
16:28, 10 января 2017 Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае

Авиакатастрофа произошла по нескольким причинам

В Приморье нашли подозрительное мясо
16:11, 10 января 2017 В Приморье нашли подозрительное мясо

Документы на товар в магазине отсутствовали

Во Владивостоке сбили пешехода
15:59, 10 января 2017 Во Владивостоке сбили пешехода

На месте происшествия работают медики

Китаянка попалась в Приморье на контрабанде медвежьих органов
15:59, 10 января 2017 Китаянка попалась в Приморье на контрабанде медвежьих органов

Женщина прятала желчные пузыри под одеждой

В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира
15:51, 10 января 2017 В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира

В общей сложности задержано порядка 6,5 килограммов товара

Владивостокская автоледи сбила 81-летнюю пенсионерку
15:35, 10 января 2017 Владивостокская автоледи сбила 81-летнюю пенсионерку

Старушка получила сотрясение и перелом ноги

Дело
15:18, 10 января 2017 Дело "Приморских партизан" продолжается: материалы вернули в краевой суд

Оправдательный вердикт присяжных был в силе пять месяцев