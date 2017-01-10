Маргинал украл мобильный телефон из рук девушки во Владивостоке

Мужчина дал признательные показания

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 28-летней местной жительницы, которая рассказала, что ее ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 5 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и возможных очевидцев, а также осмотрели место происшествия. Установлено, что около жилого дома по улице Юмашева к потерпевшей подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства.

В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что продал телефон, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям.