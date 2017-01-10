В аудитории петербургского вуза приборостроения нашли тело педагога

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В помещении одного из вузов Санкт-Петербурга было обнаружено тело мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что тело мужчины 1952 года рождения было найдено в воскресенье, 8 января, в вечернее время в здании Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, расположенном на Большой Морской улице.

Тело находилось в одной из аудиторий вуза. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. Мотивы поступка в настоящий момент выясняются. Предсмертной записки рядом с телом обнаружено не было.

Известно, что погибший был преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.