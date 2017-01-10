Новостройки Владивостока: квадратный метр подорожал - квартиры подешевели

Как объяснить парадокс 2016 года?

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в 2016 году подешевели квартиры в новостройках: средняя цена квартиры снизилась на 8% и сейчас составляет 4 190 564 рубля. При этом квадратный метр жилья от застройщиков подорожал за год на 0,3% - до 82 396 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные портала "Мир квартир".

Таким образом, в рейтинге самых дорогих российских городов по стоимости жилья в новостройках Владивосток занял пятое место (год назад он был на третьем месте после Москвы и Петербурга). Теперь приморская столица уступает по дороговизне квартир обеим столицам России, уступив Сочи и Московской области.

Что характерно, если средняя цена на квартиру в новостройке во Владивостоке несколько ниже, чем в Московской области, то в плане стоимости квадратного метра центральный город Приморского края оказался дороже Подмосковья. И Владивосток занял в этом рейтинге уже четвертую строчку. Дороже, чем в приморской столице "квадрат" стоит в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Таким образом, получается, что новое жилье во Владивостоке подешевело за счет уменьшения его площади.