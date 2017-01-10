Жители Приморья могут принять участие в опросе по бюджету края

Анкетирование продлится до 31 марта 2017 года

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Опрос, посвященный бюджету, размещен на Портале управления общественными финансами Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте финансов, опрос состоит из пяти вопросов. Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, как можно повысить собираемость налогов, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете.

Также в рамках опроса планируется выяснить, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде.

Отметим, участие в опросе может принять каждый желающий. Анкетирование продлится до 31 марта 2017 года.