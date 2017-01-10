Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока 19:36, 10 января Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока (Эксклюзив)
Самые актуальные события на VladNews за 10 января 18:02, 10 января Самые актуальные события на VladNews за 10 января
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке 17:49, 10 января Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 10 вторник
19:38
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
19:38
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
19:36
Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока Эксклюзив
18:33
Жители Приморья могут принять участие в опросе по бюджету края
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 10 января
17:49
Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке
17:44
Сборку куполов инновационно-культурного центра начали в Приморье Фото
17:31
Антинаркотическую акцию провели в Приморье Фото
17:22
12-летний рокер из Владивостока: Хочу уехать в Америку и создать свою группу Эксклюзив
17:17
В Японии задумались о пособиях для миллионов людей, которых уволят из-за роботов
17:13
Что произойдет с недвижимостью в 2017 году?
17:02
Приморцы получат смс-приглашения на диспансеризацию
16:50
Маргинал украл мобильный телефон из рук девушки во Владивостоке
16:46
Новостройки Владивостока: квадратный метр подорожал - квартиры подешевели
16:39
Более 300 жителей Владивостока почтенных лет прошли обучение по основам компьютерной грамотности Фото
16:28
Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае
16:27
Пресс-секретарь президента РФ об антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава
16:23
Бои за кубок Игоря Пушкарева Фото
16:11
В Приморье нашли подозрительное мясо
15:59
Во Владивостоке сбили пешехода
15:59
Китаянка попалась в Приморье на контрабанде медвежьих органов
15:57
Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий
15:51
В Приморье пятерых китайцев и русского поймали на контрабанде лягушачьего жира
15:46
Бесплатные мастер-классы по катанию на коньках продолжаются во Владивостоке
15:35
Владивостокская автоледи сбила 81-летнюю пенсионерку
15:18
Дело "Приморских партизан" продолжается: материалы вернули в краевой суд
15:06
Фото Земли и Луны с Марса Фото
15:03
Январские морозы пришли во Владивосток
14:41
Мужчина в юбке и на каблуках в Приморье взорвал интернет Видео
14:22
Декабрь в Приморье был аномально теплым
14:09
ДТП из четырех авто перед Золотым мостом во Владивостоке собрало затор Фото и Видео
14:03
Жесткий шторм обрушился на юг Дальнего Востока
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Жители Приморья могут принять участие в опросе по бюджету края

Анкетирование продлится до 31 марта 2017 года
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Опрос, посвященный бюджету, размещен на Портале управления общественными финансами Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как рассказали в департаменте финансов, опрос состоит из пяти вопросов. Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, как можно повысить собираемость налогов, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете.

Также в рамках опроса планируется выяснить, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде.

Отметим, участие в опросе может принять каждый желающий. Анкетирование продлится до 31 марта 2017 года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Самые актуальные события на VladNews за 10 января
18:02, 10 января 2017 Самые актуальные события на VladNews за 10 января

Ежедневный дайджест

Сборку куполов инновационно-культурного центра начали в Приморье
17:44, 10 января 2017 Сборку куполов инновационно-культурного центра начали в Приморье

Объект сочетает железобетонную основу и деревянные конструкции

Антинаркотическую акцию провели в Приморье
17:31, 10 января 2017 Антинаркотическую акцию провели в Приморье

Употребление наркотических средств накладывает отпечаток и на внешнем виде человека

В Японии задумались о пособиях для миллионов людей, которых уволят из-за роботов
17:17, 10 января 2017 В Японии задумались о пособиях для миллионов людей, которых уволят из-за роботов

Проблема начинает остро вставать во всем мире

Приморцы получат смс-приглашения на диспансеризацию
17:02, 10 января 2017 Приморцы получат смс-приглашения на диспансеризацию

Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года

Более 300 жителей Владивостока почтенных лет прошли обучение по основам компьютерной грамотности
16:39, 10 января 2017 Более 300 жителей Владивостока почтенных лет прошли обучение по основам компьютерной грамотности

Итоги 2016 года

Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий
15:57, 10 января 2017 Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий

Необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов