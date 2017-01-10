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Шестилетний мальчик пропал на Рождество в Ленинградской области

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

В Ленинградской области ищут пропавшего шестилетнего мальчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Известно, что ребенок исчез утром 7 января, о чем полиции сообщила его мама.

По словам специалистов, если мальчик утонул, то в таком случае его могло отнести вниз по течению, поэтому к поиску были привлечены водолазы, которые уже обследуют дно реки.

В данный момент за поисковой операцией наблюдают несколько десятков жителей города.

Как рассказала мама мальчика, в 10:30 ребенок отправился гулять во двор дома с собакой. Через десять минут отец вышел из подъезда дома и увидел, что пес с поводком сидит во дворе, а мальчика рядом нет. Вскоре родители бросились на поиски ребенка, а вместе с ними - и неравнодушные местные жители. Они осмотрели ближайшие дворы и берега речки, однако найти мальчика так и не смогли.

Между тем полиция сообщает, что мальчик по имени Егор был одет в шапку-ушанку, синие валенки и горнолыжный костюм: штаны синего цвета и разноцветную куртку.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Отметим, что такая практика распространена, когда речь идет о пропаже ребенка.

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