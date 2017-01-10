Более 300 жителей Владивостока почтенных лет прошли обучение по основам компьютерной грамотности

Итоги 2016 года

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока подводит итоги 2016 года. По информации муниципального бюджетного учреждения культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ВЦБС»), в минувшем году успешно работал городской социально значимый проект по проведению бесплатных курсов компьютерной грамотности для владивостокцев почтенных лет. Всего в 2016 году участниками проекта стали 323 человека.

Занятия проходили на базе библиотек: №№ 12 (ул. Калинина, 281), 10 (ул. Верхнепортовая, 76) и 16 (ул. Котельникова, 20), им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21), им. И.У. Басаргина (ул. Адм. Юмашева, 8) и центральной библиотеки им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48).

В качестве консультантов-преподавателей выступали специалисты библиотечной системы Владивостока. Ими разработана система обучения, которая позволяет совместить теоретические занятия с активными тренингами. При этом программа обучения для каждой группы индивидуальная.

Так, в рамках обучения читатели почтенных лет осваивают основы компьютерной грамотности, узнают, какой приобрести компьютер, как выбрать интернет-провайдера, как общаться с родными с помощью Всемирной паутины, как работать с электронной почтой и порталом «Gosuslugi.ru», как с помощью Интернета оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести железнодорожный билет, оформить паспорт, получить необходимую юридическую консультацию и многое другое.