Специалисты назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае

Авиакатастрофа произошла по нескольким причинам

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Специалисты завершили расшифровку черных ящиков и назвали точную причину крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на life.ru.



Как рассказали специалисты, крушение Ту-154 произошло по нескольким причинам. Во-первых, самолет был перегружен. Во-вторых, он не сумел подняться на безопасную высоту. Третьей причиной, по мнению экспертов, стало то, что пилот допустил серьезную ошибку – он перепутал рычаги управления шасси и закрылками.



Как заявляют эксперты, после того как 33-летний капитан Александр Ровенский перепутал рычаги управления, Ту-154 перешел в запредельный угол атаки. Самолет в этот момент летел на высоте в 450 метров.Лайнер начал резко терять высоту, из-за чего произошли проблемы с закрылками.



Экипаж самолета попытался развернуть самолет, чтобы совершить экстренную посадку. Но из-за малой высоты выполнить этот маневр не удалось. Хвостовая часть самолета ударилась об водную поверхность и отвалилась.



При внештатной ситуации из-за закрылок груз могло растрясти, и он сдвинулся в хвостовую часть самолета. И если вес груза превышал допустимую норму, это еще больше усугубило ситуацию. Именно по этой причине Ту-154 и потянуло вниз. Малый запас высоты не дал возможности пилотам выполнить разворот, и судно ударилось о воду. После удара Ту-154 разрушился.



Как заявил один из экспертов, у пилотов злополучного Ту-154 отсутствовали необходимые знания на случай экстремальных ситуаций.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Никому из людей выжить в этой катастрофе не удалось.