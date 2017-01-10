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Пресс-секретарь президента РФ - о антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава

Новой инициативе только предстоит пройти всестороннее обсуждение
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Министерство здравоохранения РФ предложило новую антитабачную концепцию, которая призвана сократить количество людей, употребляющих табачную продукцию, до 25%,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишут «Известия».

Документ разработан по поручению министра образования Вероники Скворцовой и уже отправлен в другие федеральные ведомства для дальнейшего рассмотрения. Концепция включает в себя множество инициатив и запретов, которые должны в конечном итоге привести к сокращению доли курящих в российского обществе.

Самый большой резонанс вызвал возможный полный запрет на продажу табачной продукции людям, рождённым после 2015 года, даже после наступления их совершеннолетия.

Ещё одной серьёзной инициативой, предложенной Министерством здравоохранения, является запрет на продажу сигарет на общих кассах в магазинах площадью более 100 кв. м. Помимо того, полный запрет на курение начнёт действовать в коммунальных квартирах, в общественном транспорте, в подземных и надземных переходах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-либо позиции насчёт инициативы Минздрава, заметив, что это ведомственное предложение:

«Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьёзному обсуждению, принятия во внимание достаточно большого числа точек зрения, а не только одного ведомства», - добавил Песков.

По данным Минздрава, за последние восемь лет доля курящего населения снизилась на 6% и по итогам 2016 года составила 33%.

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