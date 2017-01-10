Бои за кубок Игоря Пушкарева

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В первый день соревнований на лёд муниципальных хоккейных коробок вышли команды первой группы - «Болотные вепри», «Бриз», «Босфор», «Ярость». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.