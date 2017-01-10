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Фоторепортажи

Бои за кубок Игоря Пушкарева

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В первый день соревнований на лёд муниципальных хоккейных коробок вышли команды первой группы - «Болотные вепри», «Бриз», «Босфор», «Ярость». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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