Во Владивостоке проходит турнир по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва. В первый день соревнований на лёд муниципальных хоккейных коробок вышли команды первой группы - «Болотные вепри», «Бриз», «Босфор», «Ярость». РИА VladNews публикует фоторепортаж Алексея Воронина.
Бои за кубок Игоря Пушкарева
Фоторепортаж на РИА VladNewsВладивосток, вторник, 10 января , РИА Vladnews.
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